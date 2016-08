Tião Viana estará com Dilma “no sol e na chuva”

Mesmo antes de se definir o resultado confirmando o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o governador Tião Viana usou sua página oficial no Facebook para prestar apoio a presidente cassada. Disse o governador em sua postagem:

“Presidenta Dilma Rousseff, todo o meu respeito e gratidão à sua integridade como chefe de Estado, sua dedicação, seu trabalho, sua vida como mulher e mãe. Estamos juntos no sol e na chuva”, escreveu.

Desde os primeiros momentos do processo de impeachment o governador manifestou solidariedade à presidente Dilma, estando presente quando ela deixou pela útima vez o Palácio do Planalto. Desde então, o governador tem evitado contato pessoal ou administrativo com o presidente Michel Temer, escalando a vice-governadora Nazaré Araújo para representar o Acre em eventos e negociações com o novo governo federal.