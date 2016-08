Coluna Bom Dia

Acabou

Acabou a novela. Por 61 botos a 20, o Senado cassou o mandato da presidente Dilma Rousseff e deu posse a Michel Temer como presidente efetivo do Brasil. Foi um final já esperado. A presidente afastada não conseguiu um terço dos senadores e a decisão se consolidou.

Interpretações

A interpretação dos acontecimentos, como bem disse o senador acreano Jorge Viana, será feita pela História. É ela, que, implacável, conta a história de vencedores e perdedores. O fato é que o Brasil encerrou ontem um ciclo difícil e começa outro sem muitas perspectivas de que as coisas mudem em curto prazo.

Grosso

Logo após sua posse oficial, Temer falou grosso, anunciou reforma trabalhista e da Previdência, na verdade prometendo o que não pode entregar. E rejeitou mais uma vez a tese do golpe. Agora, com as rédeas na mão, cabe a ela provar ao Brasil que todo esse sofrimento de mais de um ano valeu a pena.

Comissão

O senador Gladson Cameli integrou a comissão de senadores que foi comunicar a decisão à presidente Dilma. Gladson ampliou muito seu espaço no Senado neste processo. Ele também aposta no futuro.

Presidente

Jorge Viana assume hoje a presidência do Senado, com a viagem de Renan junto com Temer à China para a reunião do G-20. Mesmo derrotado no impeachment, Jorge sai íntegro e respeitado.

Negociação

É atribuída a ele grande parte da negociação que acabou por preservar os direitos políticos de Dilma. Pelo menos isso se conseguiu manobrar, para deixar a ex-presidente viva politicamente.

Preocupação

Há grandes questionamentos sobre a legalidade da votação que decidiu não destituir os direitos políticos de Dilma. Tem gente que acha que a situação ficou pacificada, tem gente que diz que a perda de direitos é obrigatória. Isso vai dar panos para manga.

Futuro

Mas já se traçam cenários para o futuro. Uma das possibilidades seria a de Dilma disputar o Senado pelo PT do Rio Grande do Sul, enfrentando nas urnas uma de suas desafetas no processo, a senadora Ana Amélia, do PP. Seria um embate monumental.

Desejo

Mas, tem quem deseje que, se Dilma for mesmo candidata, que saia pelo seu Estado, Minas Gerais, e enfrente, talvez, Aécio Neves. Aí, a disputa seria apocalíptica. E deixaria em segundo plano até mesmo a eleição presidencial.

Facebook

Ontem pela manhã, antes da votação se iniciar, o governador Tião Viana já havia postado em sua página no Facebook uma mensagem a Dilma, dizendo que estaria com ela sempre, “no sol ou na chuva”. Uma postura de respeito e reconhecimento a quem o ajudou e ajudou o Acre no governo.

Petecão

Mais uma vez, o destaque negativo da bancada acreana ficou com o senador Petecão, que foi e voltou da Tribuna, que insistiu em fazer política regional, quando o futuro do país estava em jogo. E ainda insistiu na história do pacto com o Diabo.

Pedido?

Petecão, talvez para se justificar das críticas, disse que foi um pastor evangélico que o alertou para a questão. Só que Dilma desmentiu algum dia ter ficado nesse assunto. Ou seja, uma falsa questão, de menor importância.

Recurso

Senadores do DEM e do PSDB ainda penaram em entrar no STF com reclamação contra a manutenção dos direitos políticos de Dilma. Foram dissuadidos da ideia. Muitos acreditam que a coisa ficou de bom tamanho.

Compromissos

Agora será a hora de cobrar compromissos com a bancada do Acre que apoiou Michel Temer. O Estado está ávido de recursos, a fatura será apresentada. A opinião pública, muito volúvel, vai cobrar.

Anticlímax

As comemorações pela saída de Dilma foram, na verdade, um anticlímax. Nada de multidões, alguns gatos pingados nas ruas de algumas cidades, alguns foguetes, inclusive no Acre. A preocupação com a crise é maior.

Dia 12

O novo embate político tem data e tema: será a cassação de Eduardo Cunha. Ontem, o deputado saiu da modéstia e se atribuiu a responsabilidade pelo impeachment. Pegou mal para os que buscam um distanciamento ético dele.

Cobrança

Será preciso cobrar a presença de cada deputado acreano para votar contra Cunha. É uma questão de honestidade e compromisso. Ele não pode continuar rindo da cara do país.

Resistência

A nota da Frente Brasil Popular promete resistência ao que chama de golpe. Na verdade, muita retórica, mas luta política mais intrincada. E necessitará de grande poder de negociação para curar o país dividido.

No quintal

Resolvidas as coisas em Brasília, as atenções se voltam para as eleições municipais que devem sofrer pouco impacto do impeachment, a partir de agora, Já rolou o que tinha que rolar nesse assunto. Agora são questões regionais que vão mandar.

Cruzeiro

Ontem, o PSDB oficializou o pedido de impugnação da chapa de Ilderlei Cordeiro, em Cruzeiro do Sul, incluindo o pedido de afastamento do prefeito Vagner Sales. O prefeito não se conforma com o que classifica de traição do PSDB. O ódio é sem tamanho.

Apoio

A pelo menos um interlocutor, o prefeito Vagner Sales garantiu em absoluto off, que se de fato for inviabilizada a candidatura de Ilderlei, ele não hesitará em lançar todo seu apoio à candidata Carla Brito, do PSB e da Frente Popular.

Família

Os contatos seriam feitos em família, com o primo e amigo deputado César Messias, patrono da candidatura da delegada. Tudo para derrotar o PSDB seria válido.

E os candidatos

Quem mais se apavora com essa possibilidade, de cassar Ilderlei, são os candidatos a vereador que apostaram alto na coligação. Ficariam se rumo e sem norte. Seria um Deus nos acuda.

Comentários

Por mais que advogados e lideranças digam que não há fatos que justifiquem o fato atingir Ilderlei ou Vagner, a preocupação é grande. E as pressões também.

Grana?

A deputada petista Rose Costa teria divulgado que tem patrimônio de R$ 26.7 milhões. Será mesmo? De onde vem essa grana? Outsider no partido, Rose bete cabeça na campanha.

Pinté

A justiça condenou Carlos Henrique do Lago, Jonatan Alves e Ivando da Silva a penas que somadas chegam a 44 anos de prisão pela morte do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, Fernando José da Costa, o “Pinté”. O crime ocorreu em 2010.

Crime

A decisão foi proferida pela juíza Maha Manasfi, de Acrelândia, e marca a resposta à sociedade para um crime que abalou o Estado. O ex-prefeito Carlos César Nunes de Araújo, Jonas Vieira Prado (ex-secretário) e José Antônio da Silva (vulgo ‘Zezão’) já haviam sido julgados e considerados culpados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Acrelândia em 2011.

Bobagem

Um empresário do Acre caiu na besteira de prometer cerveja grátis em sua casa noturna caso Dilma fosse afastada pelo Senado. Muito bem, confirmado o impeachment, o empresário amarelou e desistiu da promoção. Poderia ser processado por propaganda enganosa.

Democracia

“Que democracia é esta que estamos construindo?”, foi a pergunta do senador Jorge Viana logo após a cassação definitiva de Dilma Rousseff. Ele fazia a defesa de se manter a ex-presidente habilitada a funções públicas.

Habilitada

O discurso deu certo. Por 42 a 36 votos o plenário acatou a orientação do presidente da sessão, o ministro do STF Ricardo Lewandowisk, e manteve Dilma habilitada às funções públicas.

Inabilitado

Na década de 1980, Collor de Mello perdeu tudo. Ter conseguido ao menos esse precedente para Dilma foi uma vitória da bancada das esquerdas, que dava mostras de não estar mais tão preocupada com ela assim…

Experiência

E como bem lembraram os grandes jornais, com Temer sobe para quatro o número de presidentes que passaram pelo Planalto sem a devida experiência executiva.

Emprego

O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro foi recebido pelo governador Tião Viana para comentar dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do mês de julho. Houve comemoração de parte a parte. “Apesar do momento de dificuldade, o setor produtivo tem investido e a geração desses novos postos de trabalho é um exemplo disto”, disse o líder empresarial.

Médicos

Se depender do PRB, o programa Mais Médicos, vitrine na área da saúde do governo de Dilma Rousseff, vai ser reforçado. Esta semana o deputado federal Alan Rick, que se afirma como cacique nacional do partido, debateu esse tema com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em seu gabinete em Brasília.

Diploma

A ideia de Alan Rick de validar o diploma de médicos formados na Bolívia, sem Revalida, encontra sérias resistências no Conselho Federal de Medin