Com 187 lugares, novo voo para Cruzeiro do Sul começa a operar

O primeiro voo da aeronave 737-800 para Cruzeiro do Sul começa a operar a partir desta quarta-feira, 31. A nova frota comporta 187 passageiros, e para isso a pista do aeroporto da cidade passou por adaptações para receber o veículo aéreo de maior porte.

Ainda na tarde desta quarta-feira, 31, o governador Tião Viana esteve junto ao Ministério da Defesa solucionando as últimas pendências para que o voo pudesse ser executado.

A medida surgiu a partir de conversa entre Tião e Paulo Sergio Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, empresa que opera na região.

Na oportunidade, o governador questionou a possibilidade de aumentar o número de assentos para Cruzeiro do Sul, já que os voos da companhia entre Rio Branco e Porto Velho foram cancelados.

A secretária de Estado de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, destaca o esforço do governo do Estado e da Infraero para que o novo voo pudesse ser operacionalizado.

“O resultado veio por meio de negociações e incentivos por parte do governo, como a redução do ICMS sob o querosene de aeronaves para empresas que realizam mais de um voo no Acre. Além disso, junto com a Infraero, foram feitas as mudanças exigidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em medidas que autorizaram o pouso da aeronave”, disse.