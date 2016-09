Nesta quarta-feira, uma mulher de 24 anos foi presa ao tentar entrar com uma carteira de visita falsificada no presídio de Rio Branco. A mulher foi detida pelos agentes e conduzida a delegacia central de flagrantes.

Segundo o delegado de plantão, a mulher se for condenada pelo crime de falsificação previsto no artigo 297 do condigo penal, pode pega de 3 a 6 anos de prisão.

Em depoimento, a mulher disse ao delegado que só queria visitar o seu marido.

Selmo Melo