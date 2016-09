MPAC promoverá audiência pública para discutir municipalização do trânsito em Sena Madureira

Na última terça-feira (30), a promotora de Justiça do município de Sena Madureira, Patrícia Paula dos Santos, esteve reunida junto a representantes do Detran/AC e da Polícia Militar, em sessão solene na Câmara de Vereadores, para apresentar e discutir a proposta de municipalização do trânsito. O projeto transfere a gestão do trânsito do município, atualmente nas mãos do Estado, à Prefeitura Municipal, permitindo que os gestores municipais sejam responsabilizados e possam promover uma fiscalização mais efetiva.

Durante a sessão, onde foi apresentada uma das minutas do projeto, foi acordada a realização de uma audiência pública para informar e ouvir a população sobre os anseios e possíveis modificações ou alterações no projeto. A audiência, que ocorrerá durante a Semana Nacional de Trânsito, está marcada para o dia 20 de setembro, às 9 horas, na escola Dom Julio Mattioli.

Desde 2014 o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) vem firmando termos de cooperação com a Prefeitura de Sena Madureira, Detran/AC e Polícia Militar, para promover, uma vez por mês, uma ação do álcool zero no município – iniciativa que não ocorre em outros municípios no interior do Acre. Entretanto, estas ações não têm sido suficientes, uma vez que diversas infrações e acidentes graves de trânsito vêm ocorrendo por ausência de fiscalização mais efetiva e por conta da sinalização deficitária, chegando ao órgão ministerial, muitas vezes, em forma de inquéritos policiais.

Diante do problema, o MPAC instaurou um procedimento preparatório para analisar a situação e cobrar a aplicação de medidas mais rigorosas por parte dos responsáveis. Nesse contexto, surgiu a proposta de municipalizar o trânsito, trazendo a responsabilidade, conforme previsto na Constituição Federal, para o município. “Nós precisamos caminhar além. Não há como, novamente em 2017, fazermos o termo de cooperação e o álcool zero vir uma vez por mês, pois a efetividade é pouca”, aponta a promotora de Justiça Patrícia Paula.

Mais eficiência

O procurador jurídico do Detran/AC, Fábio Eduardo Ferreira, explica que, com a criação de um órgão municipal de trânsito, a Prefeitura de Sena Madureira passará a fazer gestão em todo o trânsito do município, nos aspectos de engenharia, fiscalização, atuação, entre outros. “Atualmente isso é feito pelo Detran e, como todos nós sabemos, não tem como o estado atuar efetivamente nas necessidades do município. Então entendemos que o município deve agir nas suas necessidades para que os munícipes tenham um maior conforto e maior segurança no trânsito”, ressalta.

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Sena Madureira, Gilberto Lira de Almeida, a mudança permitirá uma maior proximidade do cidadão com o órgão de fiscalização. “Já discutimos vários projetos com o MPAC e esse é de suma importância para o município, porque começa a dar diretrizes ao nosso trânsito de Sena Madureira que, não diferente de outras cidades do interior, tem muitos problemas. Com a prefeitura assumindo, ficará mais fácil para podermos dar os encaminhamentos dentro da cidade, para que a população saiba quem procurar e a quem recorrer”, diz.

“A não municipalização faz com que todas as multas aplicadas no município sejam enviadas para o estado e, com a municipalização, o valor pago ficará no município”, salienta a promotora de Justiça.

Michel Negreiros Casagrande, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira, também enxerga benefícios ao trânsito da cidade e à atuação da PM. “Em uma eventual municipalização eu creio, e tudo leva a crer, que o serviço será melhor prestado, tendo em vista que as autoridades locais terão recursos disponíveis para solucionar problemas que também são locais. Sena Madureira tende a ganhar tanto na organização de seu trânsito quanto na área de fiscalização por meio da PM, que deve receber um apoio melhor”, diz.

Audiência pública

Na audiência pública que será realizada no dia 20 de setembro, os moradores poderão se informar melhor sobre a projeto, com uma palestra do Procurador Jurídico do Detran/AC, além de tecer opiniões e contribuir com o projeto. A promotora de Justiça espera a participação dos cidadãos senamadureirenses. “Convidamos toda a população, todos que se interessam pela questão caótica do trânsito em nosso município, a participar e contribuir com o debate. Com esta conversa, garantimos que não haja uma lei municipal que o cidadão não venha a entender para que serve e ache que o objetivo é só multar as pessoas, como muitos pensam do álcool zero”, diz.