Alunos e trabalhadores participam de programas sociais da Justiça do Trabalho em Epitaciolândia (AC)

Ações de responsabilidade social da Justiça do Trabalho beneficiaram nos últimos dois meses mais de 150 pessoas no município de Epitaciolândia (AC), distante 243 km da capital Rio Branco.

Por meio dos programas institucionais “Justiça do Trabalho Vai à Empresa”, “Justiça do Trabalho Vai à Escola” e “Justiça do Trabalho de Portas Abertas”, o Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Epitaciolândia (AC), Daniel Gonçalves de Melo, juntamente com servidores, levaram informações sobre direitos e deveres trabalhistas, procedimentos processuais e tiraram dúvidas de trabalhadores da área do comércio de materiais de construção, universitários e alunos bombeiros mirins, respectivamente.