Candidatos milionários disputam prefeituras no interior do Acre

A vida financeira de quatro candidatos que disputam prefeituras no interior do Acre vai muito bem, obrigado. É o que se constata ao analisar a declaração de bens que os postulantes ao cargo de prefeito apresentaram á Justiça Eleitoral.

Em reportagem recente, foi mostrado que Ilderlei Cordeiro, do PMDB, que disputa a prefeitura de Cruzeiro do Sul é o mais, com E$ 28 milhões de patrimônio declarado. Mas ele não está sozinho na lista dos candidatos milionários.

Em quatro cidades do interior do Acre, os candidatos á prefeitura integram um seleto grupo de brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 milhão de reais.

Manoel Urbano

Tanízio Sá, do PMDB é o mais rico candidato do interior (com exceção de Ilderlei). Ele declarou á justiça eleitoral possuir um patrimônio de R$ 2.188,000,00, entre fazenda, quadra de grama sintética e um prédio comercial, além de outros bens. Sá declarou ter como ocupação a atividade de empresário.

Brasiléia

O empresário Manoel Prete, do PMDB aparece como o segundo candidato com maior patrimônio declarado. A lista de bens do peemedebista é extensa, inclusive com patrimônio fora da cidade onde concorre ao cargo de prefeito.

Prete disse possuir em seu nome bens no valor de 1.120,703,94, que incluem fazendas, lotes urbanos, caminhonete e outros automóveis.

Rodrigues Alves

O empresário Sebastião Correa, do PMDB é o mais rico entre os três candidatos que disputam a prefeitura. Na lista declarada ao T R E foram registrados uma fazenda, terrenos, cotas em empresas e automóveis. Corrêa apresentou patrimônio de R$ 1.144,973,72.

Epitaciolândia

Vizinho de Manoel Prete, Sebastião Flores, candidato a prefeitura de Epitaciolândia também é um dos milionários. Funcionário público e ex-prefeito da cidade, Flores afirmou ter um patrimônio de R$ 1.060,000,00. Ele apresentou como bens lotes urbanos, uma casa e uma caminhonete.