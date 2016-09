Isolamento de ruas no centro por causa de operação policial, irrita comerciantes

Comerciantes do Mercado Elias Mansour e do entorno do Terminal da Cadeia Velha ficaram pra lá de irritados com o isolamento de ruas no centro da cidade, por causa de uma operação da Polícia Civil.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Rio Branco instalaram barreiras proibindo o tráfego de carros no cruzamento das Ruas Benjamin Constant com Epaminondas Jácome, justamente no perímetro onde está o maior fluxo de comércios da área, o que afastou a clientela por mais de quatro, tempo que durou o bloqueio.

Gerusa Valdomiro Lopes, feirante do mercado estava indignada. Ela protestou contra o bloqueio e chegou a interpelar os agentes, mas o protesto solitário não rendeu. Segundo ela, por causa da suspensão do fluxo de veículos na região durante toda a manhã, o movimento caiu praticamente a zero, causando um prejuízo ainda não contabilizado para ela e seus colegas feirantes.

O perímentro isolado foi bem além da área está localizada a Delegacia de Investigação Criminal, a DIC, para onde foi coordenada a operação. A Polícia cumpriu centenas de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Para os comerciantes, houve exagero da Secretaria de Segurança em determinar o isolamento de uma área tão grande.

A reportagem procuro um representante da RBtrans para comentar sobre a reclamação dos feirantes, mas ninguém se apresentou como responsável.