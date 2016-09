IFAC divulga Concursos com mais de 80 vagas para Professores e diversas áreas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC, torna público a realização de novo Concurso Público para provimento de 83 vagas, em caráter efetivo, destinado aos cargos Técnico-Administrativos em Educação.

As oportunidades contempladas com este certame estão distribuídas nas seguintes funções: Analista de Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura e Redes (1); Analista de Tecnologia da Informação/Área: Suporte (1); Arquivista (3); Assistente de Aluno (9); Auditor (1); Auxiliar em Assuntos Educacionais (1); Bibliotecário/Documentalista (10); Engenheiro/Área: Eletricista (1); Operador de Máquinas Agrícolas (1); Revisor de Texto Braille (2); Técnico de Laboratório/Área: Ciências da Natureza (8); Técnico de Laboratório/Área: Informática (4); Técnico de Laboratório/Área: Recursos Naturais (5); Técnico de Tecnologia da Informação (8); Técnico em Arquivo (7); Técnico em Contabilidade (5); Técnico em Secretariado (4); Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (12).

Em caso de aprovação, o candidato poderá ser lotado em quaisquer Campi do IFAC, localizados nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri, ou em outras Unidades que possam ser implantadas dentro do prazo de validade deste concurso, mediante as normas e condições contidas no edital.

A jornada de trabalho dos profissionais de nível fundamental, médio/ técnico e superior é de 40h semanais, com remuneração que varia de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, nos sites www.institutobrasil.net.br e www.ifac.edu.br, em data a ser divulgada posteriormente. Os valores da taxa de participação correspondem a R$ 45,00; R$ 55,00; e R$ 90,00, devendo ser paga por GRU.

Este Concurso é composto de Prova Objetiva, e Prática, sendo que a primeira etapa deve ocorrer nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A data de realização deve ser informada em breve.