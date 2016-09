BOPE apreende drogas no bairro Santa Inês

Policiais do BOPE, receberam uma denúncia anônima na noite de quarta-feira 31, que em uma casa que fica na rua 12 de junho no bairro Santa Inês, estaria com uma grande quantidade de droga.

Quando a polícia chegou no local, Jose Leandro Brito Lima de 21 anos, fugiu deixando a droga, mas deixou a carteira de habilitação e foi identificado pela polícia, em uma revista pela casa foram encontrados:

381 trouxinhas de pasta básica de cocaína, 475 gramas de cocaína pura, uma barra de maconha, várias pedras de crack, uma balança de precisão, um relógio, uma espingarda de pressão.

Toda droga foi levada para delegacia de fragrantes.

Selmo Melo