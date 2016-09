Atlético tenta quebrar escrita do “quase” dos times acreanos para subir

O Acre voltou a ter uma chance de conseguir o acesso à Série C do Brasileiro com o Atlético-AC neste ano. Mas para conseguir subir de divisão, o Galo Carijó precisará quebrar a escrita do “quase” que atingiu os times acreanos nas últimas temporadas na Série D.

A última vez que uma equipe do Acre conseguiu participar da Série C do Campeonato Brasileiro foi no ano de 2013, com o Rio Branco. Mas o “fantasma do quase” já atingiu o próprio Rio Branco e o Plácido de Castro em edições anteriores da competição.

No ano de 2013, após ganhar o título estadual, o Plácido de Castro ainda chegou perto de conseguir o acesso no Campeonato Brasileiro. O Tigre do Abunã chegou na segunda-fase como vice-líder, após quatro vitórias, três derrotas e um empate. No mata-mata, o Plácido bateu o Gurupi-TO e decidiu o acesso contra o Salgueiro-PE. Mas o time acreano empatou o jogo de ida e perdeu na volta, ficando sem o acesso na competição.

O Salgueiro tirou o acesso do Plácido de Castro no ano de 2013

Justamente em 2013, o Rio Branco foi rebaixado da Série C. Em 2014, o clube avançou como líder na primeira fase, somando seis vitórias, dois empates e duas derrotas. No mata-mata, o Alvirrubro empatou em 1 a 1 com o Anapolina nas duas partidas e acabou eliminado nos pênaltis. A partida valia vaga na terceira fase, mas o Estrelão foi derrotado por 13 a 12 nos pênaltis e parou no quase.

No último ano o Rio Branco também passou perto do acesso. O Alvirrubro avançou como vice-líder na primeira fase, com quatro vitórias, três empates e uma derrota e acabou caindo novamente na fase eliminatória. Desta vez, o time sofreu duas derrotas para o Ypiranga-RS (1 a 0 e 3 a 0) e parou no quase.

SEGUNDA PARTICIPAÇÃO

O Atlético-AC estreou na Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas acabou ficando na ainda na fase de classificação. No total, o Galo somou 14 pontos em 10 jogos, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates.

O Atlético-AC viajou até São Luís para a partida de ida e empatou por 2 a 2 com o Moto Club no jogo de ida das quartas de final, que vale vaga na Série C. A volta ocorre no próximo domingo, às 19h, no estádio Florestão, em Rio Branco. Para avançar, o Atletico-AC poderá empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 ou vencer por qualquer resultado. Empates por 3 a 3 ou mais classificarão o Moto Club. Um novo 2 a 2 leva a decisão para os pênaltis.