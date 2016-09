Inaugurada em Rio Branco primeira fábrica de calçados do Acre

Uma grande festa na manhã desta quinta-feira, 1, marcou a inauguração da primeira fábrica de calçados do Acre, a BootNorte. Localizada no Polo Industrial, em Rio Branco, o empreendimento, que contou com todo o apoio do governo do Estado, já gera 14 postos de trabalhos, produzindo 200 pares de calçados por dia. Quando chegar ao ápice, a fábrica poderá ter 100 funcionários e produzir 1.500 pares por dia.

O governador Tião Viana foi um dos grandes incentivadores do empreendimento de R$ 3,6 milhões e comemorou o resultado do projeto, que levou cinco anos para ser concretizado pelos empresários Esmerino do Vale, o Pataco, e seu sócio da BootMinas, Sebastião Carlos, dono de uma fábrica em Guaxupé (MG).

“Essa foi uma caminhada longa de entendimentos e incentivos para que este resultado fosse alcançado. Podemos chegar aos países vizinhos e aproveitar o couro que sai in natura do Acre, sendo agora beneficiado e aproveitado por uma indústria de ponta. É o Acre entrando num caminho de autossuficiência no setor de calçados a partir de uma vontade de industrialização que se verifica neste momento entre empresários e governo”, disse Tião Viana.

O empresário Pataco conta ainda como a ideia da fábrica de calçados surgiu: “Em uma viagem a Brasília, coincidentemente eu sentei do lado do governador Tião Viana, que me perguntou se eu era da região de Guaxupé. Confirmei, e ele perguntou se eu não conseguia trazer uma fábrica de calçados para cá. Respondi: ‘Vamos tentar’. Fiz uma visita ao meu amigo Sebastião, que tem uma fábrica firme e estável lá [Guaxupé], e ele topou”.

Produto de qualidade

A princípio, a BootNorte produzirá dois modelos de calçados tipo EPI (Equipamento de Proteção Individual) em couro. A fábrica possui mercado garantido, visto que poucas existem na região e os EPI são obrigatórios pelos regimentos trabalhistas.

Com contratos já fechados, a primeira remessa de calçados já foi enviada para Porto Velho (RO).

O secretário de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, ressalta: “Aqui nasce uma fábrica moderna no espaço que foi destinado para instalações como essas, que é nosso Polo Industrial. Isso quer dizer que o Acre põe mais um pé no crescimento e desenvolvimento de sua economia”.

Entre as sete mulheres à frente da linha de produção, Adriana Pires é uma das que comemora o emprego. Antes desempregada e com um filho de um ano, ela disse que estava desesperada. “Vem sendo uma experiência ótima para nós, porque a maioria estava desempregada, e estamos aqui construindo e evoluindo. As coisas vão melhorando aos poucos”.

O que disseram

“O convite do governador Tião Viana foi inesperado, mas acreditamos no projeto e acreditamos no Acre. Decidimos enfrentar essa luta, e está aqui o resultado, depois de muito trabalho.”

Sebastião Carlos, sócio da BootNorte

“Nós acreditamos nas pessoas, nos empreendedores e no projeto de fomento deste governo. Que essa fábrica seja abençoada e reconhecida pela força de cada braço que aqui desempenha uma função.”

Nazareth Araújo, vice-governadora

“Temos um governador que, onde está, incentiva a produção e o empreendedorismo. E eu acredito no nosso empresariado, porque todos os dias temos notícias negativas, mas aqui no Acre seguimos juntos pelo trabalho.”

Raimundo Angelim, deputado federal

“O Acre teve, pelo terceiro mês consecutivo, um saldo positivo de empregos, segundo o Caged. Isso é uma conquista e demonstra a disposição do nosso governo em estimular o crescimento da economia do Acre.”

Daniel Zen, deputado estadual

“O Senai esteve presente dando todo o treinamento aos funcionários, e vamos continuar com esse apoio. Vale lembrar que a localização da Cidade do Povo foi pensada próxima ao Polo Industrial, para que essa população ocupasse novos postos de trabalho.”

José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre

“Eu parabenizo os meus amigos pelo empreendimento audacioso. Acho que qualquer empresário que tem coragem de fazer um investimento desses é porque acredita no futuro e, principalmente, no Acre.”

Assuero Veronez, presidente da Federação da Agricultura do Acre