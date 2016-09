MPAC e organizadores definem regras para a realização da Expoacre Juruá 2016

Na tarde de ontem (31), promotores de Justiça e organizadores do evento estiveram reunidos no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) em Cruzeiro do Sul, com o objetivo de definir regras para a realização da ExpoAcre Juruá 2016, que será realizada entre os dias 4 e 7 de setembro.

Como em edições anteriores, o Ministério Público convocou os principais entes públicos relacionados à segurança pública e agentes de proteção, a fim de firmar responsabilidades visando a obediência à legislação.

O representante do Governo do Estado do Acre e organizador da feira em Cruzeiro do Sul fez uma rápida explanação sobre a importância do evento no Juruá, explicando que este ano a ExpoAcre Juruá retorna à Avenida Mâncio Lima, local onde já foi realizada em anos anteriores. Ele explicou ainda que a tradicional cavalgada de abertura da feira, prevista para o próximo domingo (04) não será realizada, uma vez que não houve interesse por parte dos presidentes das comitivas.

Além dos membros do MPAC e do representante do Governo do Estado do Acre, estiveram representadas as principais entidades da área de segurança pública e proteção à pessoa no município: Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, Imac, Idaf, Secretaria de Assistência Social, CREAS e Conselho Tutelar.

Presente à reunião, o promotor eleitoral da 4ª Zona, Leonardo Honorato dos Santos, alertou aos organizadores sobre a estrita obediência às regras estabelecidas para o pleito deste ano.

Uma das maiores preocupações do MPAC durante a realização do evento será a presença de menores em situações de risco. Para isso, conta com uma grande equipe de agentes de proteção, formada por servidores da istituição, da Vara da Infância e Juventude, CREAS e Conselho Tutelar.