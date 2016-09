Assembleia Legislativa do Acre homenageia educadores físicos em sessão solene

Em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou sessão solene na manhã desta quinta-feira (1º). A solenidade foi solicitada através de um requerimento de autoria do deputado Nicolau Júnior (PP), aprovado por unanimidade pelos parlamentares.

A celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, que regulamentou a profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

O presidente do Poder Legislativo, deputado Ney Amorim (PT), ressaltou a importância dos profissionais de Educação Física para a sociedade. “É um prazer participar desta solenidade e ter a oportunidade de homenagear essa querida categoria, por isso as sessões solenes são tão importantes. O educador físico é hoje o principal agente responsável pelo combate ao sedentarismo nas academias e escolas, oferecendo suporte técnico adequado e interativo com os demais profissionais de saúde. Um trabalho incrível que merece ser reconhecido e valorizado”, disse.

Em pronunciamento, o deputado Nicolau Júnior (PP) disse que o Dia do Educador Físico é uma data especial e que merece ser bastante comemorada. “Essa profissão tão nobre é muito importante para todos nós. Essa categoria, pela qual tenho imenso carinho, merece e precisa ser mais valorizada”, enfatizou.

O parlamentar elogiou o trabalho dos educadores, afirmando que eles contribuem para o bem-estar da população. “Esses profissionais dedicam suas vidas para garantir a promoção da nossa saúde, merecendo, portanto, nosso reconhecimento e o respeito de toda a sociedade. Que essa homenagem sirva, entre outras coisas, para garantir a valorização dessa profissão tão especial e importante para todos nós”, complementou.

José Alício Martins, representante dos profissionais de Educação Física do Acre, ressaltou que a profissão tem apenas 18 anos de regulamentação. “Apesar da profissão do professor de Educação Física ser antiga, a nossa regulamentação é muito jovem. Nossa luta pela regulamentação vem de longe, vem de Batatais, da escola militar do Exército, no Rio de Janeiro, vem da Universidade do Amazonas, de projetos especiais de convênios e intercâmbios com prefeituras. Nossa luta vem da Universidade Federal do Acre, do Iesacre, da Uninorte e de tantas outras instituições de ensino que nos ajudaram a chegar até aqui”, afirmou.

O Presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF), Francisco Castro Nunes, iniciou seu discurso agradecendo ao deputado Nicolau Júnior pelo requerimento que solicitou a sessão. Ele falou ainda das conquistas alcançadas pela categoria nos últimos anos.

“Quero agradecer aos deputados Nicolau Júnior e Chagas Romão pelo apoio que têm manifestado a nossa categoria. Estamos felizes com tudo que conquistamos até aqui, nós lutamos diariamente para garantir à sociedade o direito de ser atendida por profissionais de Educação Física habilitados”, afirmou.

A secretária de Esporte do Acre, Shirley Maria da Silva, frisou que o mercado de trabalho para os profissionais de Educação Física está em ascensão no Estado.

“Hoje, podemos dizer que o mercado do Acre está em ascensão. Nós temos profissionais dessa categoria atuando nas mais diversas áreas, inclusive, em secretarias de Estado e dos municípios. Hoje, temos profissionais desenvolvendo trabalhos de gestão nas escolas, academias, trabalhos de pesquisas e etc.. Esse fortalecimento que obtivemos no mercado é uma conquista muito grande para a gente. Há dez anos o profissional de Educação Física era conhecido apenas como um mero professor, hoje a realidade é outra”, enfatizou.

Além dos deputados estaduais, participaram da solenidade Shirley Maria da Silva, Secretária de Estado de Esportes do Acre; Afrânio Moura de Lima, secretário de Esporte e Lazer de Rio Branco; José Fernandes Filho, representante da Federação Internacional de Educação Física; Francisco Castro Nunes, presidente do Conselho Regional de Educação Física, e José Alicio Martins, representante dos profissionais de Educação Física do Acre.

O que os deputados estaduais disseram:

Josa da Farmácia (PTN)

“O reconhecimento dos profissionais de Educação Física é resultado de um esforço conjunto, principalmente dos Conselhos Federal e Regionais da categoria, desde quando foi regulamentada a profissão”.

Eliane Sinhasique (PMDB)

“O corpo humano não foi feito para ficar parado, precisamos nos movimentar. Como já dizia Sócrates, que ‘desgraça é para o homem de envelhecer sem nunca saber do que seu corpo é capaz’. Temos que saber como treinar o nosso corpo, como transformar essa máquina humana num corpo saudável e produtivo, e para isso contamos com a ajuda desses profissionais que contribuem de maneira significativa para o bem-estar das pessoas”.

Chagas Romão (PMDB)

“Os profissionais de Educação Física ainda são pouco reconhecidos, o que é uma pena. Como deputado estadual, continuarei trabalhando para garantir o fortalecimento dessa categoria. Os governos precisam investir mais nessa área, o trabalho dos profissionais de Educação Física é essencial para o bem-estar da população”.