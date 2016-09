Coluna Bom Dia

Sintonia

As polícias civis de Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará se uniram em uma operação apropriadamente chamada de Sintonia, sob a coordenação do DECCO – Departamento de Combate ao Crime Organizado, para atuar, de forma simultânea, em várias cidades.

Cadeia valha

Na Capital, a região da Cadeia Velha foi o alvo da operação, com um cerco total, inclusive barrando a fuga pelo Rio Acre, sendo cumpridos 169 mandatos judiciais lá e no restante da cidade.

Inteligência

O trabalho foi fruto de cooperação entre as polícias, especialmente os setores de inteligência, para conter o tráfico de drogas e os crimes contra o patrimônio que financiam as empresas criminosas.

Integração

Se o crime já está espalhado, as quadrilhas atuando em várias regiões diferentes, o combate e a repressão também precisam ser interestaduais. Age bem a polícia ao promover essas operações.

Análise

O PMDB chegou ontem a uma difícil conclusão em reunião na Capital: a única chance da eleição em Rio Branco ir para o segundo turno seria um crescimento forte da candidatura de Raimundo Vaz, ligado ao agora odiado PSDB acreano.

Torcida contra

Se Vaz mantiver os anêmicos índices de 4%, a votação acaba no começo de outubro, pois passa a ser um embate direto entre Marcus Alexandre e Eliane. Por isso, o PMDB está sendo obrigado a, neste momento, torcer pelo adversário deslanchar, o que não é uma aposta fácil.

Lá e cá

Mesmo que isso aconteça, o quadro não melhora: um eventual apoio de Vaz no segundo turno, com seus patronos Rocha e Antônia Lúcia por trás, terá preço político alto.

Citado

Em Cruzeiro do Sul, finalmente, conseguiram intimar o prefeito Vagner Sales para ir depois na Federal sobre a compra de votos. Mas ele se vale da prerrogativa de marcar data e hora do depoimento.

Exposição

A exposição agropecuária de Cruzeiro do Sul acontece em meio a esse clima pesado da política. E o rodeio foi suspenso. Já chega a peripécia dos candidatos.

Viagem

O governador Tião Viana estará hoje em Tarauacá para lançar o projeto Quero Ler, de combate ao analfabetismo, e amanhã vai a Cruzeiro do Sul visitar a exposição.

Quero ler

O Estado terá que se virar só para alcançar as audaciosas metas da erradicação do analfabetismo. O governo Temer cortou todas as verbas do programa.

Sentença

Um juiz de Minas Gerais faz sucesso nas redes sociais. Ele absolveu um cidadão acusado de furar o monopólio de venda de determinada marca de cerveja em um evento. Disse que diante do quadro do país, esse seria um delito menor. E deu uma boa estocada no impeachment.

Fatiado

A questão do fatiamento da pena de Dilma Rousseff, que preservou seus direitos políticos está dando o que falar. A invenção de Jorge Viana e Renan Calheiros divide opiniões. Partidos de oposição vão tentar reverter no Supremo, depois de levemente “aconselhados” pelo ministro Gilmar Mendes.

Poderosa

Depois da queda de Dilma, a ministra Carmen Lúcia, que toma posse dia 10 no STF, ficará isolada como a mulher mais poderosa do país.

Grana

Além de Ilderlei Cordeiro, que declarou patrimônio de R$ 28 milhões, começam a aparecer ouros candidatos milionários. Por exemplo, Tanísio Sá, candidato do PMDB em Manoel Urbano, tem R$ 2,5 milhões em fazendas até quadras de futebol com grama sintética.

Nomeações

Mudanças de planos. O Diário Oficial da União publicou ontem a nomeação de Luziel Carvalho como superintendente de Agricultura e Pecuária para o Acre. Ele seria ligado ao PP.

Peixes

Já a nova superintendente de Pesca e Aquicultura é Kelly Kley, ligada ao PMDB, ex-presidente do PMDB Mulher e assessora da ex-deputada Antônia Sales.

Responsabilidade

Independente de filiação política, o que se espera desses novos nomeados é que honrem o Acre, ajudem o estado e não fiquem presos a retaliações e a trabalhos políticos. O Acre precisa de união além das siglas partidárias.

Exemplo

Um exemplo de conduta é a de Eduardo Ribeiro, no INCRA, que, com competência, diálogo e sinceridade, vem vencendo a difícil fase de adaptação. Até quem era contra sua indicação reconhece que ele está surpreendendo.

Medo

O maior medo é que alguns partidos estão há tanto tempo fora do poder que corram com muita sede ao pote.

Saúde

O Estado do Amazonas decretou “situação de emergência econômica no setor de saúde do Estado”. Com isso, agravou-se ainda mais o quadro de abandono nos municípios amazonenses vizinhos ao Acre.

Pedido

O próprio governador José Mello pediu apoio ao governo acreano para que mantenha o atendimento emergencial a pacientes desses municípios, principalmente Boca do Acre, onde a situação é catastrófica.

Atendimento

Ou seja, além de cuidar dos nossos necessitados, o Acre ajuda os irmãos amazonenses nessa hora difícil. Tudo bem! É um ato meritório e de solidariedade, mas tem custo alto. Depois, isso precisa ser ressarcido.

SUS

E olha que o governo Temer já assinalou que deve mesmo fazer mudanças no modelo do SUS. Lá vem arrocho.

Aldeias

Os índios da etnia Huni Kuin não estão permitindo, em Tarauacá, a entrada de candidatos não índios nas aldeias. Dizem estar cansados de promessas. Só os indígenas têm acesso aos mais de 500 votos da comunidade.

Crime

Pode parecer um ato de resistência, mas trata-se de um grave crime eleitoral. Nenhum cidadão brasileiro pode ser barrado em qualquer área pública do país. É o direito de ir e vir. E as aldeias são terras da União.

Justiça

Alguns candidatos estão entrando na Justiça contra os índios. Comunidade pode até não votar em picaretas que só vão lá em tempos de eleição. Direito deles. Mas não pode impedir a campanha.

Jogo

O Brasil venceu bem o Equador, ontem. Para ficar melhor ainda, só faltou a escalação do goleiro acreano Weverton. Não foi dessa vez, ainda.

Isolados

O Brasil tem pelo menos 1.287 locais remotos no Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins. A logística para a Justiça Eleitoral é o grande desafio ante a esses números nas eleições deste ano.

Homenagens

Com um ano de bastante homenagens ao Estado sem qualquer esforço dos políticos, o Acre está sendo lembrado pelo rock com o disco Acre, da banda Les Rita Pavone, de Belém, e pelo Sepultura, lendário grupo que fará show no dia 12 de setembro em Rio Branco.

Pecuária

Em dois grandes eventos da pecuária nacional, o Acre se mostra bem na fita, já que protagoniza ambos. O leilão da empresa Genética Nativa concede frete grátis aos compradores de apenas três Estados, entre eles o Acre. E dos nove Estados selecionados para rankeamento do nelore o Acre também está incluso. Tudo isso em setembro.

Desmate

O avião da campanha Destamento Zero sobrevoou o Acre e outros Estados e comprovou que a situação é realmente crítica: o que todo mundo já sabe e sente na pele. A campanha é mantida pela ONG Green Peace.

Refinando

Além de revisão dos benefícios do INSS, o governo está refinando o controle do Bolsa Família. As duas ações servem para enxugamento dos programas. Aos poucos, assim como o Fies e o Prouni, vão se definhando com medidas administrativas.

Distribuição

Temer não concluiu o loteamento de cargos no Acre. Há muita função desocupada ainda ou não está sendo alvo do interesse dos partidos que o ajudaram a oficializar-se presidente. A possiblidade é que a efetividade de Temer faça as mudanças que os partidos querem.