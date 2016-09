Mais dois voos começam a operar na rota Rio Branco-Brasília

Outros dois voos regulares passam a operar na rota Rio Branco-Brasília a partir do dia 7 de outubro. As decolagens serão no período noturno, às quartas e sábados, com horário de saída de Brasília às 22h45, e de Rio Branco às 2h45, pela empresa Gol Linhas Aéreas.

Outra novidade divulgada nesta semana é o aumento do número de assentos nos voos para Cruzeiro do Sul. A aeronave de maior porte passou a funcionar na quarta-feira, 31.

De acordo com a secretária de Estado de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, a mudança é resultado de esforço do governo do Estado, que adotou medidas para dispor mais voos para o Acre.

“Há um mês, a empresa Gol Linhas Aéreas se cadastrou para receber o incentivo dado pelo governo do Estado na redução para 3% do ICMS do querosene de aeronaves. O governador Tião Viana esteve sempre presente, dialogando com os responsáveis das empresas, a fim de garantir a conectividade aérea para o Acre”, disse.