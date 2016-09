Bandido é quem dá “golpe na democracia”, diz juiz

Um juiz da 1ª vara da Justiça Federal de Minas Gerais, Carlos Alberto Simões de Tomaz, deu o que falar nas redes sociais. Na decisão de soltura de um preso em Belo Horizonte (MG), o juiz alegou que quem deveria estar preso está “dando golpe na Democracia”, escreveu.

A assessoria da Justiça Federal de Minas Gerais informou que o juiz não ia se pronunciar sobre o caso, mas esclareceu que três alvarás de soltura foram assinados no final de semana, incluindo o de José Cleuto de Oliveira Almeida, no dia 27, às vésperas da votação do Senado que provocou o impeachment de Dilma Rousseff.

“Efetivamente, o custodiado (preso) está a ganhar seu pão, enquanto os bandidos deste País, que deveriam estar presos, estão soltos dando golpe na Democracia”, afirmou Tomaz, na decisão que soltou Almeida.