Frio da Antártica chega ao Acre neste fim de semana com ventanias e temporais

O pesquisador em meteorologia, Davi Friale, afirmou nesta quinta-feira (1) em seu site “o tempo Aqui” que uma intensa massa de ar frio polar está em formação na Antártica e deve penetrar na América do Sul. O pesquisador promete ainda que esta será a mais poderosa onda de frio deste ano e deverá avançar rapidamente na direção do Acre. “Com alta probabilidade de novos recordes de frio do ano”, escreveu Friale.

De acordo com a previsão feita por ele, os primeiros ventos poderão serão sentidos pelos acreanos na noite de sábado (3), mas somente o domingo o frio deve se acentuar. “Entretanto, é a partir do domingo, dia 4, quando a massa de ar polar começa a chegar, que a temperatura cai acentuadamente, com ventos intensos de sudeste, fazendo com que esse dia tenha céu encoberto e chuvas a qualquer hora”.

As mínimas, ao amanhecer desses dias podem oscilar em:

– Rio Branco e Sena Madureira, entre 12 e 15ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, entre 10 e 13ºC;

– Assis Brasil, entre 8 e 11ºC;

– Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, entre 15 e 18ºC;

– Tarauacá e Feijó, entre 14 e 17ºC;

Davi Friale é ainda mais enfático quanto à intensidade do Frio: “As condições atmosféricas estão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas volumosas, raios, ventanias e eventual queda de granizo, entre sexta-feira, dia 2, e domingo, dia 4 de setembro”.

As temperaturas baixas e os ventos frios continuarão até por volta da próxima quarta-feira, dia 7 de setembro.