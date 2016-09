Operação do GAECO combate esquema fraudulento entre postos de combustíveis e autarquias municipais

Um esquema fraudulento que envolvia gestores públicos de autarquias municipais e uma rede de postos de combustíveis. Batizada de operação MIDAS, a investigação teve como alvo uma organização criminosa que atuava no desvio de recursos utilizando autarquias em conluio com empresário donos dos postos.

Homens do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre cumpriram mandados de busca e apreensão em três postos de combustíveis e em dois condomínios em Rio Branco.

