No 1º jogo pela seleção, Tite exorciza fantasmas da era Dunga

Futebol sofrido, Neymar rebelde, problemas para jogar fora de casa e pouca perspectiva. Assim foi a seleção brasileira na era Dunga nos jogos da eliminatória sul-americana.

Futebol empolgante, Neymar mais calmo, sem medo da altitude e animação. Esse foi o cartão de apresentação dado por Tite ao debutar pela equipe, na última quinta-feira.

Foi apenas o primeiro jogo do técnico ex-Corinthians, ou seja, pouco para comparar ou dizer que a seleção está melhor com ele. Mas, mesmo assim, a vitória por 3 a 0 sobre o Equador teve um efeito revigorante à seleção e exorcizou alguns fantasmas que assobraram o antecessor, abrindo assim uma nova perspectiva.

Dunga comandou o Brasil em seis jogos na eliminatória para a Copa do Mundo de 2018. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota. Resultados que deixaram a equipe fora da zona de classificação ao Mundial pela primeira vez na história da seleção brasileira.

Os dois triunfos foram como mandante (Peru e Venezuela). Os empates foram com Argentina e Paraguai, fora de casa, e Uruguai, em casa. A derrota foi para o Chile, fora.

Tite conseguiu estrear com vitória fora de casa ao bater o Equador por 3 a 0, em Quito. Também recolocou o Brasil na zona de classificação ao Mundial de 2018 (quinto lugar).

Além da irregularidade e da má colocação na eliminatória, a seleção dirigida por Dunga tinha outros dois problemas. Primeiro o futebol sofrido, truncado e muitas vezes sem tanta organização tática, que não convencia. O segundo, um Neymar ‘rebelde’.

Dos seis jogos com Dunga na eliminatória, três foram sem o atacante do Barcelona. Ficou fora das duas primeiras partidas pelo torneio por causa da confusão em que se envolveu na Copa América de 2015, no Chile, quando foi expulso após uma briga com Murillo.

A Conmebol o suspendeu por quatro jogos. Cumpriu dois na própria Copa América e mais dois na eliminatória. Depois enfrentou a Venezuela, o Peru e o Uruguai pelo torneio. Foi bem apagado nas duas primeiras partidas. Na terceira foi o melhor em campo durante o primeiro tempo. Deu uma assistência e criou pelo menos quatro boas chances para a seleção. O segundo tempo, contudo, não foi igual. Além de cair de rendimento, recebeu cartão amarelo por um falta desnecessária em Álvaro González e ficou suspenso da rodada seguinte.

Com Tite, Neymar não levou nenhum cartão diante do Equador. Também não criou nenhum problema nem discutiu com os rivais quando foi alvo de faltas mais duras. Aparentando estar muito mais calmo, o camisa 10 mostrou estar focado unicamente no jogo.

Além de Neymar, outros jogadores mostraram bom futebol e muito mais tranquilidade na partida. Casos de Daniel Alves, Miranda e Renato Augusto, que também faziam parte da lista de convocados por Dunga até pouco tempo.

Como mencionado acima, foi apenas o primeiro jogo de Tite pela seleção brasileira, mas o bom desempenho da seleção empolgou. Ele terá a chance de confirmar o bom momento já na próxima terça-feira, quando a equipe enfrentará a Colômbia, em Manaus.