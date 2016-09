Novo ataque: dupla incendeia motos e carros no pátio da Papudinha

Na madrugada desta sexta feira (2), dois homens que ocupavam uma motocicleta atearam fogo e oito motos e dois carros estacionados no pátio da unidade conhecida como “Papudinha”, onde os reeducandos do regime semi aberto cumprem pena.

Segundo informou o diretor da unidade, Denis Pícolo, o sinistro aconteceu por volta de uma hora da madrugada, atingindo oito motos e dois veículos pertencentes a detentos que estavam recolhidos á unidade.

O fogo, segundo Pícolo, destruiu totalmente as motos e parcialmente os veículos. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar as chamas e evitar que o fogo de alastrasse no entorno da prisão, onde estavam outros veículos.

O diretor disse desconhecer a motivação do crime, mas não descartou uma relação entre os ataques registrados no estado no mês passado.