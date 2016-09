Operação 7 de Setembro vai combater crimes ambientais

Apesar das últimas chuvas, a situação da seca no Acre continua se agravando. Com intuito de combater os focos de calor, especialmente na região do Baixo e Alto Acre, o governo do Estado, meio por da Comissão Estadual de Gestão de Risco Ambientais (CEGDRA), iniciou na manhã desta sexta-feira, 2, a Operação 7 de Setembro.

A ação conta a participação do Corpo de Bombeiros, Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Instituto de Meio Ambiente do Acre, secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Saúde (Sesacre), Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Centro Integrado de Operação Áreas (Ciopaer) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A operação tem duração de 15 dias e visa combater, principalmente, as queimadas rurais, realizadas pelos produtores.

Além disso, a ofensiva tem o intuito de conscientizar a população sobre as consequências e perigo de se praticar queimadas nesse período de estiagem severa.

“Historicamente, 7 de setembro é uma data que tem muitos incêndios florestais, e nós nos preparamos com reforço a mais para combater as queimadas. Desmobilizamos o efetivo que estava para as Olimpíadas. São 50 homens e mulheres que chegam no domingo e se integram a essa operação, dando maior potencialidade às nossas ações”, frisou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Gundim.

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Edegard de Deus, o Acre vive uma situação de estresse térmico. “Em agosto, tivemos 13 dias em que a temperatura marcou 37 graus, associado a um defect hídrico no sistema. As condições climáticas são extremamente preocupantes, por isso a gente pede à população que não queime e economize água”, disse.

As ações de enfrentamento ao desmatamento ilegal e queimadas estão sendo protagonizadas pelo Estado desde março. Com o agravamento do período de seca, as ações são intensificadas pelos órgãos de fiscalização, é o que explica o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

“Essa campanha vem para fortalecer as ações de fiscalização, com o ingresso de mais homens e viaturas, no sentido de sensibilizar a população a não realizar a prática da queima. É de conhecimento público as consequências ambientais e para saúde que as queimadas e incêndios florestais geram”, frisou Batista.