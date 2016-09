Operação integrada combate crimes ambientais no Vale do Juruá

Desmatamento ilegal e queimadas são crimes ambientais. Visando reprimir e combater essas práticas ilegais, o governo do Estado tem intensificado as fiscalizações em todos os municípios acreanos, especialmente naqueles com maior índice de focos de calor.

Nesta quinta-feira, 1, o governo, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer) da Segurança Pública, realizou sobrevoo de fiscalização em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter.

Durante operação integrada foi possível identificar as áreas mais críticas nesse período de seca. Uma serraria, localizada no Seringal São Jerônimo, em Rodrigues Alves, foi autuada por não possuir licença ambiental. Outras três pessoas também foram multadas pelo Imac pelo crime de desmatamento ilegal.

“Fizemos o primeiro sobrevoo e junto realizamos a identificação e mapeado da área. Nesta sexta-feira a operação integrada segue com o mesmo ritmo. O Estado não tolera nenhuma prática ilegal e é necessário que a sociedade se conscientize, denuncie e mude de hábitos”, frisou o comandante do BPA, major Carlos Augusto Negreiros.

Cruzeiro do Sul é a quinta cidade no ranking acreano de índice de focos de calor. Em agosto deste ano foram registrados 2.188 queimadas, entre urbanas e rurais, em todo estado.

As operações de fiscalização no Vale do Juruá são permanentes e foram intensificadas em setembro, período de agravamento da seca e com maior risco de queimadas e incêndios florestais.