Instituto Delta – Marcus Alexandre pode vencer no primeiro turno

A pesquisa do Instituto Delta, para a prefeitura da capital, embora com índices menores que a do IBOPE, praticamente repete a projeção de vitória do candidato Marcus Alexandre, da Frente Popular, com grandes possibilidades de acontecer ainda no primeiro turno. Divulgada pelo site Contilnet, a pesquisa, registrada sob o número 03832/2016, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), aponta os seguintes números:

Pesquisa Delta – 1º de setembro de 2016

Marcus Alexandre 49,44%

Eliane Sinhasique 29,88%

Raimundo Vaz 02,66%

Carlos Gomes 00,66%

Não sabem 11,77%

Brancos e Nulos 05,55%

Pelos critérios do TRE, que exclui os votos brancos e nulos e considerando apenas os votos válidos declarados, a situação real seria a seguinte:

Sem votos nulos, brancos e indecisos

Marcus Alexandre 59,6%

Eliane Sinhasique 36,2%

Raimundo Vaz 03,3%

Carlos Gomes 00,8%

A pesquisa Delta foi realizada entre 30 de agosto a 1° de setembro de 2016 e ouviu 900 pessoas. Seu intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 3%. O levantamento aponta também o número da pesquisa espontânea, aquela em que o eleitor declara o nome do candidato, sem auxílio de cartela. Neste caso, Marcus Alexandre (PT), aparece com 36,88%, Eliane Sinhasique (PMDB) com 21,55%, Raimundo Vaz (PR) com 1,22% e Carlos Gomes (Rede) aparece com 0,55%. Brancos e Nulos 4,88% e Não Sabem/Não Responderam 34,88%.

Raimundo Vaz lidera a rejeição, com 25% de eleitores que não votariam nele de forma alguma, seguido por Carlos Gomes, com 19,33% Marcus Alexandre é citado por 17% e Eliane Sinhasique é a que teria menor rejeição, com 16,22%.

Na avaliação da administração do prefeito Marcus Alexandre (PT), 21,66% dos entrevistados consideraram ótima; 44,11% boa; 25,11% regular; 3,22% ruim; 4,66% péssima; 1,22% Não Sabem/Não Responderam. 49,88% dos acreanos reprovam a administração de Michel Temer, contra 11,66% que a aprovam. Ela é considerada regular por 23,33%.

O governador Tião Viana tem avaliação positiva.31,77% a consideram ótima ou boa contra 18.99% que a consideram ruim ou péssima. Para 45,11% a administração estadual é regular.