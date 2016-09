PMs são condenados a indenizar em R$10 mil morador agredido

O Estado do Acre terá de pagar pagar R$10 mil em indenização porque policiais militares abusaram da autoridade contra o morador identificado pelas iniciais J.P.V., convocado pelos militares a falar sobre a utilização indevida de uma moto de sua propriedade. Um menor, amigo da vítima, saiu com a moto sem seu conhecimento. A patrulha o abordou e, após indagações, foi até J.P.V.

Na decisão, o juiz de Direito Flávio Mundim destacou que a abordagem dos policiais voltou-se “para o plano da ilicitude”. “Indiscutível a prática de ato ilícito pelos militares, consistente no abuso de autoridade no exercício de suas atribuições funcionais, estando evidenciado o uso desproporcional e imoderado da força, não se vislumbrando qualquer justificativa plausível para as acusações e agressões perpetradas”, disse o juiz em sua sentença. A setença está no processo de número 0710174- 98.2015.8.01.0001. “Consta na inicial que chegando ao local os policiais o algemaram e lhe deram voz de prisão, seguindo-se diversas agressões descritas tapas, chutes, pisões e mata-leão. Posteriormente, afirmou ter sido conduzido à delegacia sob a justificativa de que a motocicleta possuía uma restrição no sistema, situação que, no entanto, não restou posteriormente comprovada, completou o magistrado. P.V fez queixa na Corregedoria da PM, a qual resultou em pena aos militares. O laudo de corpo delito ajudou o juiz a aplicar a pena.

“Restou evidenciado que a conduta adotada pelos militares, ao descambar para agressões físicas desarrazoadas e flagrantemente desproporcionais à reação do lesado, desbordou do estrito cumprimento do dever legal, caracterizando ilícito e, quiçá, verdadeiro abuso de autoridade”, asseverou Mundim.