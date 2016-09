Aneel autoriza operação de mais duas turbinas de Santo Antônio

Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou nesta sexta-feira, 2, o funcionamento de mais duas turbinas da hidrelétrica de Santo Antônio, que está em fase final de motorização no rio Madeira. Segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 1º de setembro, serão testadas as máquinas UG 46 e UG 49, de 69,6 MW cada, totalizando 139,2 MW de capacidade instalada.

A usina já tem 44ª turbinas em operação comercial. As seis unidades geradoras adicionais que compreendem a expansão da hidrelétrica, dedicadas exclusivamente para fornecer energia aos estados de Rondônia e Acre, entrarão em funcionamento até novembro deste ano, totalizando 50 unidades geradoras e potência de 3.568 MW – cerca de 4% da carga nacional, energia suficiente para atender aproximadamente 45 milhões de pessoas.

A Aneel ainda autorizou nesta quinta-feira a operação comercial do parque eólico Vila Pará I (27 MW), localizado em Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. A Central Geradora Hidrelétrica Pedra Lavada, de 1 MW, localizada em Cantagalo, no Rio de Janeiro, também conseguiu a autorização, assim como a CGH Passo do Cervo, que teve liberada uma máquina de 750 kW, em Nonoai, no Estado do Rio Grande do Sul.