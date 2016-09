Acre criou 765 vagas de emprego em julho; número foi 2° maior do país

O Acre foi o segundo estado do país que mais criou vagas de emprego em julho deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta-feira (25). O estado acreano contratou 2.878 pessoas e demitiu 2.113 – contabilizando um saldo positivo de 765 vagas.

O levantamento afirmou que o resultado representa um acréscimo de 0,93% em relação ao mês de junho, quando o Acre criou 191 novos empregos com carteira assinada. Naquele mês, o estado ocupou o 4º lugar no ranking nacional, portanto, subiu duas posições em julho.

A análise do Caged apontou que o bom desempenho se deu sobretudo por causa dos setores de serviços, que gerou mais de 600 novos postos, e indústria de transformação, com mais de 100 empregos formais. A construção civil também foi destaque durante julho, conforme o cadastro.

Apesar do saldo positivo, no apanhado deste ano, o estado perdeu 474 postos de trabalho celetistas, uma redução de 0,57%. Se forem levados em consideração os últimos 12 meses, o resultado é ainda pior, com o fechamento de 1.439 empregos – queda de 1,70%.

Entre as cinco maiores cidades acreanas, Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul eTarauacá terminaram julho com saldos positivos. Apenas o município de Feijó não acompanhou o ritmo e perdeu vagas. Com informações G1