DIC apresenta suposto atirador de candidato a vereador

Os agentes da Delegacia de Investigação Criminal prenderam na tarde de ontem Jocir Bezerrade Freitas, 41. Ele é acusado de matar o candidato a vereador Elivaldo Santana dos Santos, 36, no dia 24 de agosto, no ramal do Açaí, na Vila do V, em Porto Acre.

Segundo o delegado Rafael Pimentel, a Polícia Civil ainda procura outros dois suspeitos de participação no homicídio. A apuração aponta para um crime passional, por isso existira uma terceira pessoa que seria a mandante do crime.

Jocir foi preso em casa, no bairro Areal, Baixada Sobral e o carro dele foi apreendido para realização de perícia. O delegado disse ter chegado até o acusado por meio de testemunhas e provas colhidas durante a perícia.

O acusado negou ter participado do crime e afirmou que não seria capaz de cometer um homicídio.

Pimentel disse acreditar que o preso teria ido a Porto Acre para matar o candidato e que ele teria efetuado os disparos. Elivaldo Santana foi morto ao sair de casa, quando estava entrando no carro.

Testemunhas afirmam que os assassinos chegaram em uma motocicleta e que pararam para perguntar pela vítima e ao serem informados que ele estava saindo para rua, eles ficaram esperando. Os supostos criminosos ainda teriam perguntado o nome de Elivaldo Santana que confirmou e depois atiraram.

A vítima foi socorrida por um funcionário e por pessoas que passavam pelo local que colocaram ele no carro e seguiram para Rio Branco.