Assalto termina com 3 presos e quase 1kg de maconha apreendida

Na tarde desta sexta-feira 02/09, mais um assalto foi registrado na cidade de rio branco. Desta vez dois homens armados teriam invadido uma oficina de carro que fica localizada, na via verde BR 364, próximo ao estádio da federação bairro Floresta.

Segundo informações das vítimas, os dois homens armados teriam invadido o local, renderam um funcionário e clientes e levaram uma quantia em dinheiro e três telefones celulares das vítimas.

A polícia militar do 3º Batalhão foi acionada e uma guarnição chegou rápido ao local, mas os bandidos já haviam se evadido do local. Os policias com o apoio do Bope e da polícia civil, conseguiram prender os dois acusados no conjunto Novo Esperança.

Mizael de Freitas de 24 anos e Joel Ferreira da silva de 20 anos. Os dois foram presos e com eles a polícia apreendeu um revolve calibre 38 municiado e recuperou um dos telefones que foi roubados das vítimas.

Dando continuidade a ocorrência do assalto, os policias foram até a Vila Betel em uma casa onde estava escondida a moto que teria sido usada no assalto.

Para a surpresa dos policias ao chegarem no local além da moto, que foi aprendida, os policiais também encontraram na casa uma quantidade de maconha de 655 gramas e uma chave mestre que segundo a polícia, seria usada para rouba motos, Francine Brito de Araújo de 36 anos, foi preso no local.

Segundo a polícia, além de ser comparsa dos assaltantes o mesmo também foi preso por crime de tráfico de droga. Todos os envolvidos foram conduzidos a delegacia central de flagrantes .