Segurança Pública é reforçada com 12 novas viaturas

O governador Tião Viana entregou na tarde desta sexta-feira, 2, no pátio da Polícia Militar (PMAC), 12 novas viaturas para reforçar o trabalho da Segurança Pública no estado. A entrega faz parte de uma cooperação com a União, à qual o Acre cedeu 220 homens para atuarem na Força Nacional durante as Olimpíadas Rio 2016. Em contrapartida, a Força Nacional cedeu os veículos para o estado.

“Aqui é o fruto da nossa contribuição com a Força Nacional durante as Olimpíadas. Esses homens que estão lá receberam técnicas de inovação e qualificações, e quando retornarem estarão mais bem preparados. Isso é parte da política pública de segurança do Estado”, destacou Tião Viana.

Os veículos foram trazidos de Brasília para o Acre graças a uma parceria com o empresariado acreano, por meio da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

“Tratamos dessa parceria com a Secretaria de Segurança, para que trouxéssemos esses veículos de Brasília para o Acre. Reunimo-nos com a diretoria e conseguimos rapidamente os recursos para contribuir com o mais importante, que é a garantia da segurança do nosso estado”, destacou o presidente da Acisa, Bento Celestino.

Dos 12 veículos entregues, dez serão destinados à PMAC e dois ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). “Ainda este ano, iremos receber mais reforço para a Segurança Pública do Acre”, destacou o comandante do CBMAC, coronel Carlos Gundim.

O comandante da Polícia Militar, coronel Júlio César, disse que os veículos serão de grande importância para se somarem aos já existentes no comando, o que tornará o trabalho ainda mais efetivo.

“Já temos outras viaturas, e essas vêm para dar um suporte a mais. Agradecemos a todos que se empenharam muito. No Acre temos a polícia mais honesta do Brasil”, ressaltou o comandante.

Apoio parlamentar

O deputado federal Leo de Brito e o estadual Heitor Junior participaram do ato e garantiram total apoio às demandas de Segurança Pública do Estado.

“Aqui temos competência, zelo e dedicação do Sistema Integrado de Segurança. Graças à dedicação de vocês, estamos vencendo e garantindo a ordem de uma sociedade livre e organizada. O trabalho que o Acre fez na Força Nacional oportuniza esse tipo de reforço. Quem vence é o estado democrático de direito”, destacou Leo de Brito.

Heitor Júnior assegurou que a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), se manterá parceira das Forças de Polícia do estado à disposição para atender as demandas de segurança pública.