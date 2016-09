Desfile de 7 de Setembro será realizado no centro de Rio Branco

Em celebração ao Dia da Independência do Brasil – 7 de Setembro –, será realizado em Rio Branco o tradicional desfile cívico na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade.

O evento terá início às 7h30, com a presença da sociedade civil, estudantes das escolas estaduais e das guarnições militares, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 4o BIS, 7o BEC e grupamento do espaço aéreo – a representação da Aeronáutica no Acre.

Outra novidade é que neste ano ciclistas, colecionadores de carros de modelos antigos e motoclubes da cidade também participarão da festa.

Antes, o desfile era realizado na Avenida Amadeo Barbosa. Porém, em razão da situação de emergência em que o estado se encontra, com baixa umidade do ar, e por o novo local ser mais arborizado, optou-se pela mudança.

“O clima atual exige mais cuidado, e na Getúlio Vargas temos mais condições de sombreamento. Conversamos com a equipe que faz parte da organização e todos concordaram que essa seria a melhor opção para o público”, explica a chefe do setor de eventos, Nena Mubarac.

No local, toda a estrutura de arquibancada será montada, além da disponibilidade de banheiros químicos e água potável para a população.

O desfile de 7 de Setembro é organizado por instituições municipais e estaduais, tais como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Secretaria de Educação e Esporte (SEE), a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), o Corpo de Bombeiros, o 4oBatalhão de Infantaria de Selva (BIS) e o 7o Batalhão de Engenharia e Construção (BEC).