Excesso de boi no pasto obriga governo a reduzir cobrança de ICMS

O decreto 5.324/2016, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem, prorrogou a redução da base da cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais com gado bovino até 30 de outubro deste ano.

A base de cálculo do ICMS fica reduzida em 80% nas saídas interestaduais da produção interna de gado bovino para abate nas operações destinadas aos Estados do Amazonas e Rondônia.

A medida foi tomada devido a necessidade de reduzir o excesso de oferta e possibilitar preços competitivos com o praticado em outras praças para o gado bovino produzido internamente.

A redução se aplica às operações regularmente acobertadas por nota fiscal e declaradas ao Fisco estadual por ocasião da passagem pelo posto fiscal Tucandeira, na divisa com Rondônia, ou pelo posto fiscal Pica-Pau, na divisa com o estado do Amazonas, conforme noticiou a Agência Acre.

Outro decreto

Recentemente o governo do Acre, usando as regras do Conselho que normatiza as Políticas de Incentivos Fiscais Sobre os Impostos e Tributos Cobrados no Brasil (Confaz), assinou o decreto-lei 5.204, em 5 de agosto de 2016, “reduzindo em 80% a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais do boi e da vaca gorda para abate, da produção interna, nas operações destinadas aos estados do Amazonas e Rondônia de forma que a carga tributária seja equivalente a aplicação do percentual de 2,4% sobre o valor da operação”.

Segundo apurou a reportagem, o governo acreano tem a necessidade de reduzir o excesso de oferta de boi e vaca gorda e propiciar preços competitivos com os praticados em outras praças para o gado produzido nos campos acreanos. O rebanho bovino no Acre é de 3,45 milhões de cabeças, mais de um milhão de animais estão prontos para abate. A saída é incentivar o comércio do boi e da vaca gorda que estão represados forçando a baixa dos preços aos produtores acreanos.

No Acre, arroba do boi inteiro está cotada em R$ 113,00, cadastrado R$ 119,00 da vaca gorda 110,00. Com essa nova nomenclatura para cobranças de ICMS, corresponde em média, um lucro a mais de R$ 46,00 por animal ao pecuarista daquele Estado. Essa medida, no entanto bate de frente com o mercado bovino de Rondônia, que terá que se desdobrar para enfrentar a concorrência na venda do boi e da vaca gorda em pé aos frigoríficos.

Impacto para a pecuária

Segundo Hélio Dias, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), reconhece que o impacto é forte, neste momento de crise em que o estado de Rondônia possui um rebanho represado de milhares de bezerros no ponto de engorda e não encontra invernistas dispostos a investir na aquisição desses animais. Hélio Dias disse que fez gestão junto ao governo do Estado apresentando propostas para aliviar a pauta de saída do bezerro em pé.

Segundo ele, “a abertura da comercialização do gado do Acre para os frigoríficos de Rondônia com incentivos atraentes, vai favorecer o aumento da oferta causando a manutenção dos atuais preços da arroba do boi em Rondônia, pressionando mais uma vez as cotações para baixo”.