Mais uma frente fria chega ao Acre neste final de semana

Neste sábado (3), Acre, Rondônia, Mato Grosso e sul do Amazonas serão atingidos por uma poderosa onda de frio polar, cujos ventos poderão superar a velocidade 50km/h, em alguns pontos mais altos.

A frente fria, que antecede a chegada da massa de ar polar, chega no sábado, mas a temperatura só terá declínio brusco a partir da noite, quando a temperatura, durante o dia de domingo, estará abaixo de 19ºC, porém, devido aos ventos intensos, a sensação térmica será inferior a 12ºC.

No entanto, será durante a noite de domingo para segunda-feira que a temperatura cairá para valores entre 9 e 14ºC, dependendo da cidade, no leste e sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil), no sul e oeste de Rondônia (Vilhena, Costa Marques e Guajará-Mirim), no sul e sudoeste de Mato Grosso (Cuiabá, Cáceres e todo o Pantanal) e no sul do Amazonas (Boca do Acre e Pauini).

Os ventos intensos e o ar frio vão continuar predominando, pelo menos até o amanhecer da próxima quarta-feira, dia 7 de setembro.

Mesmo sendo intensa, essa onda de frio não atingirá o centro-sul do Brasil (exceto o sul e oeste do Rio Grande do Sul), pois um bloqueio atmosférico impedirá o deslocamento desse ar frio para aquela parte do país.

ALERTA DE TEMPORAIS, COM CHUVAS RAIOS E VENTANIAS

Neste sábado e no domingo, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas volumosas e generalizadas, raios, fortes ventanias e eventual queda de granizo no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, no sul e sudoeste de Goiás, na Bolívia e no Peru.

O Tempo Aqui alerta para a possibilidade de ocorrência de transtornos à população de algumas áreas mais vulneráveis ao tempo severo.