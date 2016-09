Trio acusado de roubar pick-up na Capital é preso em cerco na BR 317

Por volta das 11h30 desta sexta-feira, dia 2, uma operação que contou com a participação da Polícia Militar, Civil e PRF, para deter e prender pessoas que estariam envolvidas num assalto ocorrido na noite desta quinta-feira (1), na capital do acre, Rio Branco.

Segundo o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, Capitão Fredson, o veículo seria levado para Cobija, capital do estado de Pando, no lado boliviano. O proprietário seria o dono de uma fábrica de café e não se sabe o modo operante dos bandidos na hora da abordagem.

Após saber do ocorrido na Capital, uma grande equipe de agentes montaram uma barreira na BR 317, no km 13, já próximo da cidade de Epitaciolândia. Sem tempo para poder escapar, o trio foi cercado e rendido o uso de força letal, uma vez que utilizaram de armas para roubar o veículo, mas não foi localizado nenhuma arma.

Foram presos em flagrante delito, Weberson de Lima Andrade (28), e José Eliomar Cordeiro de Lima (25), esses dois já tem passagens pela Justiça, além de João Carlos Rodrigues Ribeiro (26), que não teria delitos em sua ficha pessoal no sistema, mas, que todos seriam analisados no sistema de segurança nacional.

O veículo, uma pick-up, Mitsubishi/Triton, placas NAF 6455, foi levada à delegacia de Epitaciolândia, junto com os detidos. Os acusados seriam ouvidos e poderão ser transferidos para a penitenciária estadual na Capital nas próximas horas.