Juíza manda soltar ex-diretor da EMURB preso acusado de comandar esquema de fraude

Na tarde do último sábado (3), a juíza de direito Zenice Mota Cardoso, plantonista no Fórum Criminal, relaxou a prisão do ex- diretor da Empresa Municipal de Urbanismo (EMURB), Jackson Marinheiro, preso no dia anterior durante a operação MIDAS, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado.

Segundo a investigação do MP, Marinheiro seria principal operador de uma esquema fraudulento executado dentro da EMURB, que envolvia o desvio de dinheiro por meio da compra fictícia de combustível para a frota da empresa.

Jackson Marinheiro teve a casa vasculhada por agentes do GAECO encontraram em seu poder, farto material que pode reforçar a tese da denúncia. Inclusive foi apreendido um computador portátil onde ele anotava pagamentos que erma feitos a postos de combustíveis envolvidos no esquema.

Na sexta feira (2), durante a Operação MIDAS, os agentes do GAECO fizeram uma varredura na sede da EMURB onde também apreenderam equipamentos e documentos.

Outra equipe esteve no escritório de três postos de combustíveis a procura para cumprir mandados de busca e apreensão.

Jackson Marinheiro havia sido afastado da direção da empresa ha cerca de três, por recomendação do próprio MPE, e era alvo da investigação desde então.

Ainda segundo a denúncia do MP, ele teria comprado supostamente com o dinheiro desviado no esquema, duas fazendas na região de Feijó.

Ele foi liberado da prisão na tarde de sábado, depois de ser ouvido pela juíza plantonista. Os advogados dele, Érick Venâncio e André Neri, disseram que a prisão do ex- diretor foi ilegal.