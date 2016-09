A floresta em estresse no Dia da Amazônia

Professor do curso de pós-graduação em ciências florestais da Universidade Federal do Acre (UFAC), Foster Brow pede mais cuidado com a floresta e se diz preocupado com as mudanças climáticas na Amazônia, devido a queimadas e desmatamento. Este é parte do recado de Foster aos leitores do A Tribuna, neste dia da Amazônia, celebrado nesta segunda-feira, 5.

O cientista afirma estar preocupado com as mudanças climáticas na região e no mundo. De acordo com ele, as últimas grandes secas no Estado em 2005, 2010 e 2016 significam que a população está colocando a floresta em estresse. “Estamos com a floresta em estresse, o que está afetando o ciclo da água”, relata Foster.

Ele explica, que cada árvore derrubada significa uma bomba de água a menos no meio ambiente, pois elas tem o papel de com as raízes buscarem água no subsolo, que depois é jogada no ar pelas folhas, em um processo de transpiração. O que contribui para que as chuvas ocorram.

Foster relata que o clico da água foi afetado, o que significa secas mais fortes, assim como também um período de chuvas mais fortes, que irá variar de região para região. Ele informa ainda que estudos apontam que as altas temperaturas no Estado do Acre será algo corriqueiro, o que contribui para a seca mais rápida da terra e consequentemente dos rios. O que pode causar menos chuvas no Estado.

“Com temperaturas mais altas a terra seca mais rápido, então não precisa de um período de estiagem prolongado para secas intensas”, relata Brow. Se os estudos estiverem corretos, as mudan- ças climáticas podem afetar ainda as produções rurais, como aconteceu este ano no país, e que contribuiu para elevação de preços de produtos agrícolas, como o feijão.

Quando questionado sobre uma solução para melhorar a situação climática da Amazônia, o professor diz que o primeiro passo é cuidar da floresta que a região tem, para depois se pensar no próximo passo.

Desmatamento

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que o desatamento teve redução de -79% de 2004 a 2015, e que passou de 27.772 metros quadrados no primeiro ano, para 5.831 no último. No Acre, passou de 728 metros quadrados para 279, uma redu- ção de 62%. Foster reconhece a redução, e comemora, mas relata que se continuar desmate, mesmo em um menor ritmo em um momento a Amazônia não resistirá aos efeitos.

Dia da Amazônia

No dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia .Esse bioma, que possui cerca de cinco milhões e meio de quilômetros de floresta e abrange nove países, apresenta apenas 26% da sua área em território brasileiro protegida.

O Dia da Amazônia surgiu como uma forma de chamar a atenção para esse bioma e a data foi escolhida como forma de homenagear a criação da Província do Amazonas por D. Pedro II em 1850. O objetivo principal é alertar a população a respeito da destruição da floresta e de como podemos ter desenvolvimento sem que seja necessária a destruição dessa importante fonte de biodiversidade.

Fauna e Flora

Estima-se a existência de cerca de 40 mil espécies de plantas diferentes, mais de 400 mamíferos e cerca de 1.300 aves, na Amazônia. Nos rios amazônicos, que constituem a maior bacia hidrográfica do planeta, pode-se encontrar cerca de 3 mil espécies de peixes.