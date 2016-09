Deputados gastam R$ 240 mil durante recesso parlamentar

Em pleno recesso parlamentar, julho, os deputados federais gastaram R$ 240 mil com a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), a antiga verba indenizatória, que é utilizada para custear os telefones, aluguéis de carros, combustíveis, gráficas para material de divulgação e viagens.

Em agosto, os legisladores utilizaram R$ 146 mil e nos oito meses deste ano já utilizaram R$ 2.211.580,63.

Entre os que mais utilizaram a verba pública está Wherles Rocha (PSDB) que em julho dispendeu R$ 41.958,30, sendo R$ 16,6 mil apenas com passagens aéreas durante o recesso, além de outros R$ 14.150 com a divulgação da atividade parlamentar. No mês seguinte, o tucano gastou mais R$ 13 mil com bilhetes de companhias aéreas.

Raimundo Angelim (PT) chegou a fazer proveito de R$ 42,7 mil durante o recesso parlamentar, sendo que entre os maiores gastos está a manutenção do próprio escritório, que chegou a R$ 9,1 mil, além da publicidade do próprio trabalho, que chegou a R$ 9,8 mil. No mês seguinte, o petista apresentou notas com gastos de R$ 8,9 mil.

Alan Rick (PRB) está também entre os que mais utilizaram a Ceap, chegando a R$ 34.505,60 em julho e R$ 38.589,17 em agosto, sendo que desse total, mais de R$ 36,7 mil foram com a divulgação das atividades do deputado.

A antiga verba indenizatória e atual Ceap tem o objetivo de custear a atividade parlamentar. Para isso, o deputado não precisa realizar licitação para a escolha dos fornecedores de bens e serviços. Ele precisa apenas mandar fazer, pegar a nota e apresentar no Congresso Nacional.

Veja os gastos dos parlamentares nos meses de julho e agosto:

Nome valos de julho Valor de agosto

Alan Rick (PRB) R$ 34.505,60 R$ 38.589,17

Flaviano Melo (PMDB) R$ 25.420,15 R$ 30.004,05

Wherles Rocha (PSDB) R$ 41.958,30 R$ 25.554,97

Jessica Sales (PMDB) R$ 30.008,65 R$ 21.780,91

Leo de Brito (PT) R$ 26.713,39 R$ 21.293,59

Raimundo Angelim (PT) R$ 42.720,21 R$ 8.983,71

Cezar Messias (PSB) R$ 22.460,01 R$ 4.155,34