No Acre, 198 internos terão direito a voto na eleição deste ano

Adolescentes privados de liberdade nos municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco terão direito a voto na eleição deste ano que ocorre no dia 2 de outubro, para prefeito e vereador.

Quatro seções especiais serão instaladas dentro de institutos e centros socioeducativos dos municípios para possibilitar que os jovens exerçam o direito de votar em seus candidatos.

As informações sobre o número de seções eleitorais que serão instaladas em unidades de internação de adolescentes, além do número de eleitores alistados e transferidos para as referidas seções foram divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) no início de agosto.

Ao todo, 198 internos terão o direito de votar em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. A instalação dessas seções atende a Resolução n° 23.461/2015, e visa garantir que os adolescentes internados tenham assegurado o direito de voto ou a justificativa.

Os locais que receberão urnas serão o Instituto Socioeducativo (ISE), em Sena Madureira; Centro Socioeducativo (CSE), em Cruzeiro do Sul; Unidade de Internação Provisória (UIP) e CASEF, em Rio Branco. Não haverá urnas em outras unidades do sistema prisional.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que essas seções só podem ser instaladas em unidades prisionais onde há o mínimo de 20 eleitores aptos a votar, e desde que esses centros de detenção ofereçam as condições adequadas de segurança.