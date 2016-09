Concorrência por vagas de emprego é a maior dos últimos sete anos

A concorrência por uma vaga de emprego no Brasil aumentou e retornou a patamares de 2009, de acordo com o indicador Catho-Fipe. De junho para julho houve queda de 12,3% no índice de vagas por candidatos, influenciada pela piora no ritmo de geração de vagas. No acumulado de 2016 contra o acumulado 2015, o retrocesso é de 31,3%.

Segundo a pesquisa, julho foi o 24º mês consecutivo de queda, um recorde negativo para a série histórica do indicador.

O Índice de novas vagas de emprego caiu 11,3% em julho, e interrompeu uma sequência de 4 meses consecutivos de alta, assim retornou a patamares do início de 2012 em termos de geração de emprego. O resultado acumulado de 2016 mostra queda de 3,6% em relação ao mesmo período de 2015.

Já o indicador de novas vacâncias caiu 11,2% em julho. Nos sete primeiros meses de 2016 a queda foi de 5,2%.

O estudo não aponta dados estaduais, mas dados do Ministério do Trabalho apontam que no mês de julho, o Acre gerou 765 postos de empregos no mês de julho. Mas, nos sete primeiros meses do ano, houve um decréscimo de 474 postos de trabalho celetistas (-0,57%). E nos últimos 12 meses, verificou- -se a retração de 1,70% no nível de emprego ou menos 1.439 postos de trabalho.

O mesmo estudo da pasta mostra que o Brasil perdeu 94.724 empregos com carteira assinada em julho.. O último mês com contratações acima das demissões foi março do ano passado, quando foram criados 19,2 mil postos de trabalho. No acumulado de janeiro a julho, as demissões superaram as contratações em 623.520 vagas formais.