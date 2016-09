Acre ganha 130 mil residentes em dez anos

Em um ano, o Estado do Acre aumentou a população de residentes em 13.174, de acordo com o estudo “Estimativas de População 2016”, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na terça-feira, 30.

O aumento representa uma porcentagem de 0,4%, em um ano e de 18.93% em 10 anos. De 2006 a 2016, a população do Acre passou de 686.652 para 816.687, um aumento de 130.035 moradores.

A maior variação percentual, no último ano, ocorreu em Santa Rosa do Purus, com o aumento de 3,65% da população e o menor em Feijó, com a redução de 0,04%. No primeiro município a população passou de 5.809 para 6.021 e no segundo de 32.385 para 32.372.

Rio Branco passou a ter 377.057 residentes e continua a ser o município mais populoso, com mais da metade da população de Cruzeiro do Sul, que com 82.075 habitantes é a segunda cidade mais populosa do Acre. E Santa Rosa do Purus, mesmo com o maior crescimento percentual continua a ter o menor número de moradores do Estado. Um dos motivos é o isolamento da cidade.

Entre as capitais, Rio Branco ocupa a 24º posição entre as mais populosas, fica a frente de Vitória (359.555), Boa Vista (326.419) e Palmas (279.856). O conjunto das 27 capitais totaliza 49 milhões de habitantes, o que representa 23,82% da população total do País.

A estimativa do IBGE é de que o Brasil tenha 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016. Dos 5.570 municípios, 24,8%, ou 1.379 municípios, apresentaram taxas de crescimento negativas, ou seja, redução populacional. Outros 53,4% dos municípios apresentaram crescimento que variou de 0% a menos de 1%, e 260 municípios (4,7% do total) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%.