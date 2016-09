Cooperativa médica do Acre não pode vender planos depois do dia 9

A partir de 9 de setembro a Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre está proibidas de comercializar seus planos de saúde. Junto com ela está tambm as empresas Salutar, Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico de Estados como o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia; a Unimed Norte-Nordeste, Unimed Rondônia; Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz); Unihosp Saúde; Jardim América Saúde e Ribeiro & Silva Plano Odontológico não poderão vender novos planos de saúde.

A decisão de suspender a comercialização de planos dessas operadoras, anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ocorre em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pela ANS. De acordo com informações da agência, se melhorarem o serviço prestado e tiverem redução do número de reclamações, as operadoras poderão ter a comercialização liberada no próximo ciclo, daqui a três meses.