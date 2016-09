Atlético perde para Moto Club e é eliminado

O Atlético perdeu para o Moto Club, do Maranhão, por 2 a 1 neste domingo, no Florestão, e foi eliminado do Campeonato do Brasileiro da Série D e não conseguiu o acesso para Série C. Cris e Dênis Valderrama marcaram os gols do Moto Club, enquanto Careca Descontou para o Atlético.

“As peças que falharam no jogo em São Luís voltaram a errar e por isso fomos eliminados”, disse o técnico Álvaro Miguéis.

“Não conseguimos marcar os gols. Infelizmente deixamos escapar uma excelente oportunidade”, declarou o meia Polaco.

Público recorde

Sete mil torcedores estiveram presentes no Florestão para assistir Atlético e Moto Club. Recorde de público na temporada 2016 no futebol acreano.

São Bento e CSA

São Bento, de São Paulo, e CSA, de Alagoas, também conquistaram o acesso para Série C. O São Bento venceu o Itabaiana, de Sergipe, por 2 a 0 e o CSA derrotou o Ituano, de São Paulo, por 1 a 0.