Tite repete escalação titular da vitória contra o Equador

Neste domingo (4), em seu segundo treino em Manaus antes de enfrentar a Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2018, o técnico Tite repetiu a formação titular da partida contra o Equador em atividade de “dois toques” -em que os jogadores não podem encostar mais de duas vezes na bola antes de passá-la aos companheiros.

Assim, o meia Philippe Coutinho, que entrou no lugar de Willian na vitória por 3 a 0 e teve boa atuação, deve continuar no banco de reservas.

Uma equipe composta por Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; e Gabriel Jesus enfrentou por cerca de 30 minutos uma outra de reservas.

Com a escalação do time substituto, o treinador deixou claras as disputas por posição na seleção: Wéverton ou Marcelo Grohe; Fagner, Geromel, Gil e Filipe Luis; Rafael Carioca; Philippe Coutinho, Giuliano, Lucas Lima e Taison; Gabriel Barbosa.

Marcada por seguidas orientações de Tite, por cobranças dos jogadores entre si e bastante correria, a atividade não teve gols, mas teve atuações destacadas de Neymar e Miranda, entre os titulares, e Philippe Coutinho, entre os reservas.

Ao final do treinamento, parte do time treinou finalizações na área após infiltrações, enquanto outra parte, composta de Daniel Alves, Willian, Renato Augusto, Neymar, Miranda, Marquinhos, Paulinho, Casemiro treinou escanteios e cobranças de bolas paradas.

Nesta terça-feira (6), a seleção brasileira recebe a Colômbia na Arena da Amazônia pelas eliminatórias da Copa de 2018. Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, enquanto a Colômbia está na terceira, com um ponto a mais. Com informações da Folhapress.