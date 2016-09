Para manter abastecimento, Acre já gastou mais de R$ 2 mi

Para manter o abastecimento em Rio Branco durante o período de seca histórica do Rio Acre, o Departamento de Pavimentação e Saneamento do estado (Depasa) já gastou mais de R$ 2 milhões com aquisição de equipamentos e insumos. Conforme o diretor-presidente do órgão, Edvaldo Magalhães, os recursos foram aplicados nas Estações de Tratamento de Água (ETA’s I e II).

Pouco mais de um ano depois de uma enchente histórica, a população vive uma das piores crises hídricas da história. O Rio Acre, em Rio Branco, chegou a marcar 1,32 metro, no dia 2 de agosto – o menor nível já registrado desde que o manancial começou a se monitorado, em 1971.

Magalhães explica que todas as medidas tomadas nas duas estações seguiram o plano de contingência elaborado pelo órgão no início do período de estiagem. O plano foi elaborado em cima da possibilidade do nível do manancial ficar abaixo de um metro na capital acreana.

“Poucas chuvas no inverno e o aumento dos períodos entre uma chuva e outra, indicavam que teríamos uma estiagem maior. Com isso, montamos o plano em três etapas. A primeira levava em consideração uma mudança na nossa estratégia de captar. Já segunda foi programada para o caso de o rio chegar a 1,20 metro e a terceira se as águas ficarem abaixo de um metro”, explica.

Com um possível racionamento em vista, o Depasa comprou bombas, equipamentos elétricos, sacos com areia, para ampliar as barragens, e vários outros insumos. O diretor-presidente conta que o valor mencionado, de mais de R$ 2 milhões, não inclui outros gastos das obras.”Não incluímos mão de obra, combustível e uma série de coisas que gastamos. Nossos gastos chegam a quase R$ 2,1 milhões”, afirma.

ETA II

Para evitar que as bombas da torre de captação fossem desligadas, o Depasa instalou, no final de julho, dois conjuntos de flutuantes com três bombas flutuantes na ETA II. O terceiro flutuante começou a operar após o dia 29 de agosto. A estação passou então a captar 970 litros por segundo, sendo que cada bomba puxa de 200 a 240 litros.

O diretor conta que atualmente a ETA II capta água com cinco flutuantes, sendo seis bombas operando. Das três bombas da torre de captação, o diretor revela que duas foram desligadas definitivamente conforme o nível do rio foi diminuindo. Já a terceira bomba é ligada apenas em alguns momentos.

“Sabíamos que os flutuantes que já tínhamos eram insuficientes e compramos mais equipamentos. Na medida que instalo um flutuante, preciso ter uma adutora nova para esta bomba, quadros elétricos e toda instalação elétrica de captação precisa ser trocada para se adequar a uma quantidade maior de bombas. Além de um serviço permanente de escavação, porque vai acumulando sedimentos”, comenta.

ETA I

Se na ETA II duas bombas da torre de captação foram desligadas e flutuantes instalados, na outra estação as medidas tomadas foram diferentes. Magalhães diz que a ETA I continua operando com as duas bombas da torre de captação, porém, um flutuante já está instalado para operar a qualquer momento.

Além disso, o Depasa ampliou, no início de agosto, para 12 metros na horizontal a barragem de contenção da estação. A medida garantiu que o volume de água, de 530 litros por segundo, captado pelas duas bombas fosse mantido.

“A medida nos deu uma sobrevida na captação na estação. De forma alguma isso prejudicou o abastecimento dos ribeirinhos, porque é uma contenção de entorno, e nem a navegação. Temos duas bombas de grande potencia funcionando. Com isso, conseguimos um recorde, quando o rio atingiu o menor nível registrado, não precisamos desligar nenhuma bomba da ETA”, conclui. Com Informações do G1