Segunda-feira ainda será de temperaturas baixas no Acre

A friagem continua atuando no Acre neste começo de semana. A previsão é de céu nublado na capital, com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Nas demais regiões do estado o dia começa com muitas nuvens, mas aos poucos o tempo abre e não há previsão de chuva.

A massa de ar polar trazida pela frente fria ainda vai garantir um dia com temperaturas mais baixas em todo o estado, principalmente durante a noite, madrugada e no começo da manhã. O calor não será tão forte no período da tarde desta segunda-feira.