Apostador do Distrito Federal ganha sozinho 9,5 milhões do prêmio da Mega-Sena

O sorteio do concurso 1853 da Mega-Sena, ocorrido na noite de sábado em Uberlândia, Minas Gerais, teve um ganhador que acertou as seis dezenas. Uma única aposta feita em Brasília, Distrito Federal, embolsou R$ 9.543.014,95. As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 34 – 39 – 41 – 45.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 28 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 74.219,70 cada uma. Já a quadra pagou R$ 1.067,90 para cada uma das 2.780 pessoas que acertaram 4 dezenas. No Total foram arrecadados pouco mais de R$ 36 milhões. O próximo prêmio, que será sorteado na quinta-feira, pode pagar R$ 3 milhões.

Os apostadores que pretendem levar os R$ 3 milhões no próximo concurso, podem fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.