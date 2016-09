Saiba o que abre e o que fecha no feriadão que vai até quarta-feira (7)

Para muitos acreanos o feriado começou desde sábado (3), mas os feriados da semana são nesta segunda-feira (5), quando é comemorado o Dia da Amazônia e na quarta (7), dia da Independência do Brasil. Com dois feriados, órgãos públicos e instituições bancárias fecham as portas e devem retornar apenas na quinta-feira (8).

O Governo do estado informou que, na terça (6), as instituições funcionam normalmentem. Confira o que abre e o que fecha:

Hospitais e unidades de saúde

Segundo informações do governo,as unidades de saúde de urgência e emergência como Upas, Pronto-Socorro e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) vão funcionar normalmente em todos os dias.

Bancos

Segundo o Sindicato dos Bancários do Acre, o serviço nas agências vai ser interrompido na segunda-feira (5) devido a um indicativo de greve.

Via Verde Shopping

Na segunda-feira (5), o shopping funciona normalmente das 10h às 22h. Na quarta (7), a praça de alimentação funciona das 11h às 22h e as lojas abrem das 13h às 21h. O cinema deve funcionar de acordo com a programação de filmes da semana.

Detran-AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) segue o calendário do governo e não vai abrir na segunda (5) nem na quarta (7). O órgão segue em horário normal na terça (6) e a partir de quinta-feira (8).

OCA

A Central de Serviços Públicos (OCA) de Rio Branco e Xapuri não vão funcionar na no dia dos feriados, segunda (5) e quarta (7). Na terça (6) , a OCA funciona normalmente das 8h às 18h.

Correios

A assessoria de comunicação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) informou que as agências não vão abrir na segunda-feira (5) nem na quarta (7). Na terça (6) o funcionamento é normal das 8h às 16h.