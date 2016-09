“Existia um grande consenso para tirar o PT, tirar a Dilma”, diz Jorge Viana ao falar sobre a queda da presidente

Na condição de presidente do senado, o senador Jorge Viana (PT), recebeu em seu escritório, em Rio Branco, jornalistas para uma entrevista coletiva. O petista abriu o coração, falou de tudo. Fez um raios-X da cassação de Dilma, do futuro da política nacional, do projeto da FPA e disse que o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, pode ser um diferencial para o partido a nível nacional. Disse que o PT vai continuar denunciando o golpe e que os juízes senadores tinham interesse direto na saída da presidente. Criticou ainda o que chamou de promessas mirabolantes da candidata Eliane Sinhasique, dizendo que ela não conseguirá cumprir suas metas.

Viana falou demoradamente com os jornalistas, e colocou a questão nacional sempre no ponto principal da conversa. Negou que tenha ocorrido uma reunião anterior ou qualquer acordo com o ex-aliado PMDB, para garantir os direitos políticos da ex-presidente Dilma, agora cassada.

“Existia um grande consenso para tirar o PT, tirar a Dilma. A gente estava na UTI, entubado. Hoje é diferente. Eles situação (impeachment) e agora não se entende mais. Mas a verdade é que o nosso sistema político faliu”, observou.

O senador não poupou criticas á classe a que pertence. Disse que os políticos são os principais responsáveis pela situação em que o país se encontra e que somente uma mudança radical no sistema seria capaz de mudar, para melhor.

Ainda falando da cassação de Dilma, reafirmou que o PT vai denunciar o “golpe” em todas as instancias onde for possível e que o partido também precisa se “reinventar”. “Para nós ficou provado que não houve crime de responsabilidade e por isso a cassação foi um erro. A política está judicializada”, disse.

Para ele, apesar do grande risco, o cenário nacional desfavorável ao PT, não deve afetar o projeto político da Frente Popular do Acre. O grande desafio, na análise dele, será manter os espaços alcançados e apresentar resultados nos projetos em execução ou a executar. Ele elogiou o perfil do candidato Marcus Alexandre e considerou menor a questão da cor da campanha, lembrando que também usou o laranja em sua primeira eleição.

Regionalizando o debate, Viana observou que no caso da eleição em Rio Branco, a vantagem de Marcus Alexandre, mostra que o PT do Acre não foi “contaminado” com a lama da corrupção nacional, mas isso de forma alguma trás tranquilidade para o restante da campanha.

“A dianteira do Marcus mostra que não há uma contaminação aqui, e o trabalho que ele realiza na prefeitura é o grande diferencial A população acredita e confia em suas propostas, mas é necessário ainda muito empenho até a vitória”.

O senador encerrou sua conversa com os jornalistas criticando a campanha da candidata do PMDB, Eliane Sinhasique, que segundo ele, faz promessas mirabolantes que caso eleita, não conseguirá cumprir.