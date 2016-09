Frutos do Juruá na mesa do consumidor

Um dos destaques da Feira Agropecuária do Juruá, em Cruzeiro do Sul, é o setor produtivo que com grande desempenho, corresponde aos investimentos feito pelo governador Tião Viana na região. Ontem, foi verificar in loco a expressiva produção de abacaxi, mamão e coco.

Revisitando amigos, os maiores plantadores de abacaxi do Estado, em Cruzeiro do Sul, percorreu grande plantio (próximo de 2 milhões) que permite aos proprietários uma receita de R$ 1 milhão ano. Também, em fase de produção 1.082 pés de coco e mais de mil pés de mamão papaia.