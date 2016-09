Candidatos do Acre tem até quarta, 7, para confirmar dados na Justiça Eleitoral

Os candidatos a prefeito e a vereador nas Eleições 2016 devem ficar atentos às informações publicadas no Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCandContas). Eles só têm até a próxima quarta-feira ,7,, para verificar os dados, documentos e fotografias nos pedidos de registro de candidatura apresentados à Justiça Eleitoral. A determinação consta de edital publicado pelo TRE-MG em edição especial do Diário da Justiça Eletrônico do dia 26 de agosto.

